Чемпионат пройдет с 3 по 10 июня в Шанхае, Китай.

Призовой фонд турнира составит $1,5 миллиона и 2 250 очков DPC.

The final Major in this DPC season will be the Supermajor, held and organized collaboratively by Perfect World and @pglesports in Shanghai. With 2250 DPC points and TI8 on the horizon afterwards, look forward to the Supermajor in early June 2018. More details to come soon. pic.twitter.com/xMxEy7M1Co

— Perfect World_DOTA2 (@PWRD_DOTA2) 23 марта 2018 г.