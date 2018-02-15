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«Сочи» продлил контракт с лучшим снайпером сезона-2017/18

LiveSport.Ru
2 часа назад
«Сочи» продлил контракт с лучшим снайпером сезона-2017/18
Фото: LiveSport.Ru
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Нападающий Шон Коллинз заключил новое соглашение с ХК «Сочи», сообщается на официальном сайте «леопардов».

Новый контракт 29-летнего канадца рассчитан на один год. Прежнее соглашение действовало до конца апреля.

Коллинз перешел в «Сочи» летом 2017 года и за весь сезон не пропустил ни одного матча. В регулярном чемпионате КХЛ канадец забросил 15 шайб и сделал 14 голевых передач при показателе полезности «+8». В плей-офф Коллинз забросил три шайбы при одном результативном пасе и коэффициенте полезности «+3».

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