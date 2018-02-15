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Предметы из CS:GO теперь будут блокироваться на неделю при обмене между пользователями

GameGuru
2 часа назад
Предметы из CS:GO теперь будут блокироваться на неделю при обмене между пользователями
Фото: GameGuru
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Counter-Strike:GO получила очередной патч, который слегка изменил карты Dust 2, Nuke и Canals, а также ужесточил правила обмена вещами. Теперь любой внутриигровой предмет, полученный от другого пользователя, железно остается в инвентаре на семь дней. Только через неделю товар вновь можно передать.

Таким образом, разработчики борются с мошенниками и нечистыми на руку людьми, строящими бизнес на перепродаже вещей. Новое правило, по которому предмет неделю нельзя кому-либо отправлять, усложнит им жизнь. Хитрецы, использовавшие автоматизированные профили в Steam, не смогут передавать вещи с былой скоростью. А обычные игроки, как считает Valve, все равно не обмениваются одной и той же «пушкой» не чаще, чем раз в семь дней.

Тем не менее, владельцы Steam допускают, что многие игроки останутся недовольны нововведением. Valve просит их рассказать о возникших неудобствах, видимо намекая, что она готова к переговорам и возможным послаблениям.

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