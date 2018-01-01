«Рома» не будет продавать Алиссона

Спортивный директор «Ромы» Мончи исключил возможность перехода голкипера Алиссона в «Реал».

«Честно говоря, я немного устал от разговоров о будущем Алиссона, – приводит Football Espana слова Мончи. – Меня спрашивают об этом в каждом интервью.

Мы не получали никаких предложений и не намерены продавать его. Мы рады, что у нас есть такой голкипер и хотим и дальше получать удовольствие от его игры.

Не хочу называть гипотетическую цену за него, потому что если не хочешь продавать, не говоришь о цене».

Напомним, 25-летний бразилец проводит первый сезон в «Роме». Ранее он играл на родине за «Интернасионал».

В нынешнем чемпионате Италии Алиссон провел 30 матчей и в 13 из них не пропустил ни одного гола.