Американский баскетболист УНИКСа признался, что не отказался бы от российского гражданства

Защитник казанского УНИКСа, американец Джамар Смит заявил, что не отказался бы от российского гражданства, если бы ему предложили такую возможность.

«Если бы мне предложили принять российское гражданство я бы конечно согласился. Я не знаю ни одного баскетболиста, который бы отказался выступать за сборную России. Это команда с богатейшей историей, одна из лучших сборных мира, в который всегда выступали очень сильные игроки. У меня безграничное уважение и к команде, и к вашей стране. Уже тот факт, что я играю в одном чемпионате со многими игроками российской сборной, вызывает у меня восхищение», — приводит слова Смита Sport24.

30-летний американец выступает за УНИКС с 2017 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче баскетбольной Евролиги.