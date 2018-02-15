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Американский баскетболист УНИКСа признался, что не отказался бы от российского гражданства

RT на русском
1 час назад
Американский баскетболист УНИКСа признался, что не отказался бы от российского гражданства
Фото: SPORT24.ru
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Защитник казанского УНИКСа, американец Джамар Смит заявил, что не отказался бы от российского гражданства, если бы ему предложили такую возможность.

«Если бы мне предложили принять российское гражданство я бы конечно согласился. Я не знаю ни одного баскетболиста, который бы отказался выступать за сборную России. Это команда с богатейшей историей, одна из лучших сборных мира, в который всегда выступали очень сильные игроки. У меня безграничное уважение и к команде, и к вашей стране. Уже тот факт, что я играю в одном чемпионате со многими игроками российской сборной, вызывает у меня восхищение», — приводит слова Смита Sport24.

30-летний американец выступает за УНИКС с 2017 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче баскетбольной Евролиги.

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