Баскетболист УНИКСа Смит: ЦСКА - сильнейшая команда Европы в этом сезоне

Защитник казанского клуба УНИКС Джамар Смит поделился мнением о неудачных играх команды против московского ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

"Две игры с армейцами у нас откровенно не получились. В Казани мы не справились с защитниками ЦСКА - Де Коло, Родригесом и Хиггинсом, а в Москве великолепную игру продемонстрировал Отелло Хантер. Вообще ЦСКА, наверное, сильнейшая команда Европы в этом сезоне.

В московском клубе собрано много высококлассных игроков. У них потрясающая взаимозаменяемость и глубина состава. Не зря они досрочно выиграли регулярный сезон Евролиги", - цитирует Смита газета "Известия".

Последняя встреча между УНИКСом и ЦСКА завершилась разгромной победой москвичей со счетом 80:63.