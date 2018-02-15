Введите название или жанр игры

Баскетболист УНИКСа Смит: ЦСКА - сильнейшая команда Европы в этом сезоне

Газета.Ru
1 час назад
Баскетболист УНИКСа Смит: ЦСКА - сильнейшая команда Европы в этом сезоне
Фото: SPORT24.ru
Комментарии

Защитник казанского клуба УНИКС Джамар Смит поделился мнением о неудачных играх команды против московского ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

"Две игры с армейцами у нас откровенно не получились. В Казани мы не справились с защитниками ЦСКА - Де Коло, Родригесом и Хиггинсом, а в Москве великолепную игру продемонстрировал Отелло Хантер. Вообще ЦСКА, наверное, сильнейшая команда Европы в этом сезоне.

В московском клубе собрано много высококлассных игроков. У них потрясающая взаимозаменяемость и глубина состава. Не зря они досрочно выиграли регулярный сезон Евролиги", - цитирует Смита газета "Известия".

Последняя встреча между УНИКСом и ЦСКА завершилась разгромной победой москвичей со счетом 80:63.

Газета.Ru: последние новости
В новом "Простоквашино" услышали мелодию из Hotline Miami
Юрий Сапрыкин запустил онлайн-проект о русской литературе "Полка"
Председатель общества "Динамо" рассказал о победе над "Арсеналом"
Читайте также
В Kingdom Come: Deliverance добавили плетку для девушек
Тодд Говард не говорит о TES 6 даже собственному сыну
Даты выхода игр в апреле 2018 года
Битва Снайперов
Шутеры
Играть
Меч короля Артура
Ролевые игры
Играть
Клондайк
Фермы
Играть
Hand of Fate
В реальном времени
Купить
Ведьмак 3: Дикая Охота
Ролевые игры
Купить
Baldur's Gate: Enhanced Edition
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Valve заблокировала поиск матчей для игроков с читами на 10 лет
Первая информация о PlayStation 5: наконец-то появится долгожданная функция
Digital Foundry: Far Cry 5 на Xbox One X феноменальна!
В Kingdom Come: Deliverance можно заниматься сексом под веществами

Другие новости

Valve выдала баны за читы к «Доте»
Blizzard научит компьютеры определять агрессивное поведение игроков
Разработчики открыли регистрацию на тест новой карты PUBG
Valve заблокировала поиск матчей для игроков с читами на 10 лет
Продюсер реалити-шоу GAMERZ: «Шанс попасть во Fnatic Academy предоставится после месячного испытательного срока»
ENCE eSports представила финскую пятерку в CS:GO
Финский киберспортивный клуб ENCE eSports анонсировал полный состав команды по CS:GO. К Алекси allu Ялли присоединились Йери sergej Сало и Алекси Aleksib Виролайнен.
Интервью с Никитой Palantimos Гринкевичем
YoungBuck: «Побеждать без необходимости драться — я хотел научить команду этому»
Руководитель состава Fnatic по League of Legends Джоуи YoungBuck Стилтенпул рассказал, как хотел использовать главное преимущество команды в игре.