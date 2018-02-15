Apple выпустит следующий Mac Pro в 2019 году

Компания Apple планирует выпустить в 2019 году обновлённый модульный Mac Pro, ориентированный для профессионалов. Об этом рассказало издание TechCrunch, журналисту которого удалось потусоваться в кампусе компании в Купертино.

Как отметил источник, продукт пока находится в разработке и точных сроков выпуска для него ещё нет. Однако ясно, что в 2018 году нового Mac Pro ожидать не стоит.

Ранее Фил Шиллер (Phil Schiller), старший вице-президент по маркетингу Apple, рассказывал о подготовке «полностью переосмысленного» Mac Pro с модульным дизайном и отдельным профессиональным дисплеем под маркой Apple.

Напомним, последнее крупное обновление Mac Pro состоялось в 2013 году, когда общественность была немало удивлена необычным цилиндрическим дизайном мощного ПК.