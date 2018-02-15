Первый турнир с картами из дополнения «Ведьмин лес» пройдет 13 апреля

13 апреля Blizzard проведет шоу-турнир The Witchwood Inn-vitational на восемь человек. Его участники обязаны включить в колоды минимум 8 карт из нового дополнения «Ведьмин лес». В названии турнира обыгрывается слово Inn [трактир — прим. ред.].

cybersport.ru

Чемпионат будет командным, его участники представят два региона. От Европы на турниры сыграют Йон Orange Вестберг и Джеффри SjoW Брюси из Швеции, Тайлер TylerHS Хон Нгуен из Голландии и румын Дима Rdu Раду. Америку представят Александра Alliestrasza Макферсон, Джеймс Firebat Костесич, Дэвид Dog Каэро и Янне Savjz Микконен.

В первом раунде участники сыграют четыре матча в формате до трех побед. В каждом можно получить право забанить в финале для соперника определенный класс. Своего представителя в последней игре турнира команды выберут самостоятельно. Через неделю после чемпионата Blizzard опубликует все использованные на нем колоды.

Призового фонда у соревнования нет. Он призван показать новые колоды и возможные стратегии, которые появились с выходом «Ведьминого леса». Дополнение стало доступно 12 апреля, оно добавило в игру 135 карт, новую механику «Эхо», тематическое оформление доски и одиночное приключение. The Witchwood Inn-vitational начнется 13 апреля ориентировочно в 20:00 мск.