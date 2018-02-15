LG стала поставщиком мониторов для Winstrike Arena

LG стала техническим партнёром киберспортивного комплекса Winstrike Arena, открывшегося в Центральном Детском Магазине на Лубянке по адресу Театральный проезд, 5/1 (Москва). Площадка включает в себя общий зал на 90 компьютеров и звукоизолированные VIP-комнаты на пять и десять мест.

Компания оснастила киберспортивный комплекс продвинутыми игровыми мониторами, включая изогнутый дисплей 34UC79G с соотношением сторон 21:9 и модели 24GM79G, 32GK850G и 27GK750F с частотой обновления экрана 144 и 240 Гц. Все мониторы поддерживают игровые функции: к примеру, стабилизация чёрного цвета (Black Stabilizer) позволяет лучше видеть объекты в тёмных областях и снижает уровень яркости ослепляющих вспышек, а динамическая синхронизация движения (Dynamic Action Sync) уменьшает время задержки.