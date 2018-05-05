Итоги первого дня плей-офф EPICENTER XL

Десятиминутная церемония открытия, лучшая операторская работа, приколы из пресс-центра над compLexity и охота за курой.

Открытие EPICENTER XL

Всеволод Кузнецов озвучивал Джима Рейнора в трилогии StarCraft 2. Он подарил голос Геральту из Ривии в «Ведьмак 3». И да, это его можно услышать в Destiny 2, когда разговариваешь с Девримом Кеем. Организаторы Epicenter XL пригласили Кузнецова на озвучку ролика, которое показали в день старта плей-офф. И получилось очень хорошо. Жаль только в игре нет и не будет сундука с предметами команд из видео. Разве кто-то отказался бы от крюка для Pudge с логотипом Na’Vi?

Фейерверк от Iceberg

Открывал игровой день матч между СНГ-миксом FlyToMoon и бразильскими выскочками из paiN Gaming. Главный герой встречи был, пожалуй, не Богдан Iceberg Василенко, а Александр NoFear Чурочкин. Его Bounty Hunter дважды оставил соперников без курьера и прекрасно занимался своей первоначальной миссией — разведкой.

Отдали Pangolier — слили игру

Вторая встреча проходила между победителями последнего мэйджора Mineski и Team Secret. Клемент Puppey Иванов во время драфта упустил Pangolier и отдал его Дэрилу Iceiceice Коху. Европейцы сполна расплатились за такую оплошность и в итоге вылетели с турнира. Потому что Iceiceice не прощает.

Бенефис Miracle- и лесные забеги

Амер Miracle аль-Баркави в очередной раз устроил шоу имени себя. Интересно, есть ли герой, на котором он не сможет стоять в миду? OG во многом запомнились неудачными забегами Йесси JerAx Вайникка за курьером. Из двух попыток обе увенчались неудачей. Впрочем, проиграть такой команде как Team Liquid не зазорно.

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«День защиты курей»

Главное, что нужно знать о серии между PSG.LGD и Virtus.pro. Нет, речь не пойдёт о китайцах, которые, похоже, нашли ключ к стратегиям «медведей». Во время третьей карты комментатор Виталий Волочай произнёс эту фразу, которую мы вынесли в подзаголовок. Так он решил отметить, что 4 мая — международный день защиты птиц. И это напрямую намекало на прекрасную игру от Джиана xNova Вей Йапа на Bounty Hunter, который за две карты убил 5 курьеров соперника.

«А это что ещё такое?»

Операторы на EPICENTER что надо. И ракурсы у них интересные. Хенрик AdmiralBulldog уже оценил.

Чемпион The International 3 постоянно порождает вокруг себя мемы. Если бы в Dota 2 было колесо с фразочками от шведа, то оно непременно выглядело бы так. Зрители EPICENTER XL не могут ошибаться.

championat.com

Организаторы EPICENTER умеют грамотно прорекламировать матч. «Уничтожит ли No[o]ne своих врагов или предметы? Смотрите игры VP на epiclive.gg». Для тех, кто не в курсе. Владимир Миненко во время заключительной карты серии против Na’Vi написал в чат: «Шмотки сразу бить?». Илья Ильюк ответил, что позже. Когда карта закончилась Lil написал: «Сейчас бей».

championat.com

Ну и финальное. Периодически в пресс-центре происходит лучшее.