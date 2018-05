Digital Chaos анонсировала состав по CS:GO

В ростер вошли Микаил «Maikelele» Билл, Якоб «pyth» Моуруярви, Маркус «pronax» Уолстен, Александар «jayzaR» Заркович и Маттиас «bENNY» Росбэк.

We hope you #enyoy our newest roster. Introducing the all Swedish Digital Chaos Counter-Strike team. Give them a follow below. #DCCS 🇸🇪 @maikelele 🇸🇪 @pythCS 🇸🇪 @GODpronax 🇸🇪 @jayzaRCSGO 🇸🇪 @CSbenny More here: https://t.co/9kYOapoJVG pic.twitter.com/bbfgPO30XL

— Team Digital Chaos (@DIGITALCHAOSgg) 7 мая 2018 г.

Ранее игроки выступали вместе в миксе под тегом Enyoy.