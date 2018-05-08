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Valve объявила дату выхода Боевого Пропуска для Dota 2

GameGuru
8 мая 2018
Valve объявила дату выхода Боевого Пропуска для Dota 2
Фото: GameGuru
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Valve объявила, что Боевой Пропуск 2018 года для Dota 2 будет доступен 8 мая. Разработчики игры указали день, но не сообщили точного времени, когда выйдет набор. Традиционно, часть денег, вырученных с продажи Battle Pass, пополнит призовой фонд главного турнира текущего сезона — The International 2018.

Боевой Пропуск или Компендиум — это «интерактивный сборник, который автоматически обновляется и отслеживает статистику определенных турниров». Он продается за деньги и устанавливает цели: достигая их, пользователи Dota 2 получают внутриигровые предметы в качестве награды. Тот, кто желает ускорить процесс, может заносить реальные деньги, чтобы повысить уровень собственного Battle Pass.

В 2017 году Компендиум увеличил призовой фонд The International до $24,7 миллионов — рекордной суммы для данной серии турниров. Valve собрала гигантские деньги, отчисляя 25% с продаж Боевого Пропуска 2017.

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