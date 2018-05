Valve объявила дату выхода Боевого Пропуска для Dota 2

Digital Chaos анонсировала состав по CS:GO

В ростер вошли Микаил «Maikelele» Билл, Якоб «pyth» Моуруярви, Маркус «pronax» Уолстен, Александар «jayzaR» Заркович и Маттиас «bENNY» Росбэк. We hope you #enyoy our newest roster.