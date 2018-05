MoonMeander и 343 перешли в compLexity Gaming

В составе они заменили Расмуса «Chessie» Бломдина и Кайла «Kyle» Фридмана.

We are excited to announce the new #coLDota! Welcome back @MoonMeanderated & @_adamdota! They will immediately join the roster as we gear up for this year's International qualifiers. https://t.co/aZX7AWEBsk pic.twitter.com/jDq43mOF1m

— compLexity Gaming (@compLexity) 27 мая 2018 г.

Ранее MoonMeander выступал за Digital Chaos, а 343 тренировал Fnatic.

Состав compLexity Gaming:

Закари «ZfreeK» Фридман Дэвид «Moo» Халл Линус «Limmp» Бломдин Дэвид «MoonMeander» Тан Адам «343» Шах