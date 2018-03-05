Состав из пяти ботов OpenAI обыграл любительскую команду в Dota 2

Форум Reddit — о результатах квалификаций The International 8, несдержанности Mind_Control и о том, как обмануть команду ботов OpenAI Five.

Квалификация в СНГ

За время квалификации в СНГ FTM успела сделать две важные вещи: сменить название и на Winstrike и доказать, что успех на Epicenter не был такой уж и случайностью. В остальном отборы в регионе получились насыщенными и настолько впечатляющими, что реддиторы бы не отказались увидеть на главном турнире года ещё одну команду из СНГ.

• Flow — это парень, который победил рак? Я знаю, что он уходил в инактив на время лечения. Болею за него в какой-то степени. Будет прекрасная история, если он сможет получить деньги с TI. • Vega троллят. Выглядит так, как будто их контракты уже заканчиваются, на TI они не проходят, так что давайте пикать Минёра. • Получается, Sonic можно играть на региональных квалификациях после всего этого. Полезно знать, что Valve наказывает только игроков из SEA и Южной Америки. А если ты из России, как Sonic и Solo, то тебе всё можно. • Все игроки, которых выгнали из Empire, обыграли их на квалификациях. Silent, Nix, Vanskor, Yoky и KingR.

• Я знаю, что у Iceberg не лучшая репутация в пабе, но он кажется таким приятным парнем. Он искренне пишет WP в конце сложной игры. А на Epicenter он врывался на сцену как рок-звезда. Он просто счастлив иметь возможность играть. Да, он немного дерьмово отыграл в этой серии, но он такой прелестный игрок. • Название FlyToMoon намного лучше. Я буду называть их так. • Было приятно смотреть на эту игру. Но у меня остался вопрос. Почему кто-то украл второй слот СНГ? • Наслаждайтесь теперь нубами на Pudge в миду в ваших пабах. Ну зачем было им напоминать? • Команда с мидовым Pudge забирает единственный слот в СНГ? Восьмой сезон уже, а это шоу пользуется всё теми же клише, и они всё также прекрасно работают.

Итоги других квалификаций

В других регионах обошлось без сюрпризов. Удивил только Китай, где за бортом TI8 осталась LFY, а первое место заняла Team Serenity. Однако пользователи форума уверены, что если бы мы внимательнее следили за китайской сценой и хотя бы что-то о ней знали, то не были бы шокированы таким результатом. В остальных отборах победу одержали фавориты. Пусть и не везде так уверенно, как хотелось.

• Китайская квалификация просто мясорубка. Мне прям нравится. Так много драмы даже для тех, кто не следит за китайской сценой. Такой мини-TI. Если IG пройдут, они будут единственной командой, которая была на 7 TI. Ferrari_430, который им мстит. Очень сильные Serenity. Meracle и его история с дисквалификацией. Игроки из SEA против китайских команд. • Что случилось с LFY? Сначала третье место на TI, а теперь вот это. Они смотрелись так мощно. • По словам VGJT, Serenity на тренировках обыграли их 8-0. Стиль игры и выбор артефактов XinQ очень инновационный. Буду рад увидеть их на TI8. И помните, что хотя бы одна команда из китайской квалификации всегда становится очень опасна на TI. • Мне нравится, как Kuku пикает себе жадных героев. Enigma 5 позиции сработала вполне сносно, развалила линию. То же самое со старым добрым Leshrac. TNC — это команда, которая научилась пережадничать соперников. • Честно говоря, меня впечатлили изменения в дисциплине Fnatic. Я не смотрел вторую карту, но их аккуратная осада на первой была признаком отличных изменений. Это не так захватывающе, но зато впечатляет, сколько дисциплины и спокойствия нужно иметь команде, чтобы через такое пробиться. • Ana выглядит так, как будто он и не переставал играть. Единственная разница — на лёгкой линии он никогда не начинает с отставания, как это было в миду. Он очень хорошо фармит и быстро реагирует.

• OG идут бить тир-4 вышки, как бы они никогда не сделали под капитанством Fly. Мне нравится эта уверенность в конце игры, когда у тебя уже есть большое преимущество. Хотелось бы, чтобы так делали побольше команд. • Честно. Pajkatt показывает такую игру, какую я хотел бы видеть от Артура. • Dota — это простая игра. Сначала 10 человек бегают друг за другом 40 минут, а потом выигрывает команда, в которой больше европейцев. • Король вернулся в мид. Король вернулся на TI. • Рад за OpTic, но так хотел посмотреть на твит PPD, если они проиграют. • Из 18 команд в топе DPC на TI не попали только Na'Vi и LFY. Кажется, эта система — хороший индикатор силы команд в течение года.

Скандалы на квалификации в Южной Америке

Какие-то квалификации запомнились крутыми матчами, а отборы в южной Америке — только драмами. Сначала перуанские команды испытывали множество проблем с соединением, а их фанаты обвинили в DDoS-атаках бразильские организации. Затем игрок Midas Club отказался играть решающий матч, потому что «мама позвала в магазин». Позже оказалось, что это была лишь отмазка, а он просто не хотел больше играть в этой команде. Точку в истории о квалификациях в Южной Америке поставил Хуан Atun Очоа, который использовал макросы во время официальных матчей и не думал, что это запрещено. Его команду, Thunder Predator, дисквалифицировали.

• Gaming Factory, LAN-центр, где играют Thunder, только что подтвердили, что их провайдер сообщил о DDoS-атаке. Но говорить, что это сделали paiN — это просто смешно. Это может быть любой другой человек, даже кто-то из Перу. Но после всех дисконнектов мне сложно поверить, что перуанские команды смогут что-то показать на этих квалификациях. • Я не знаю, что там в Перу происходит, но это всё говорит о том, что нам нужны квалификации на TI на лане. Ты играешь за возможность попасть на турнир на 30 миллионов долларов. Ты не можешь доверять всем, что они будут играть чисто. • Люди действительно думают, что это организации кого-то ддосят. Но никто не говорит о всех этих ставочных контрах, которые даже выступают спонсорами в доте. А у них намного больше ресурсов и денег на это. • Кажется, в течение года Перу всё больше и больше проигрывали. Бразилия выиграла 80% квалификаций в этом сезоне. Что заставляет меня задуматься, зачем вообще нужно ддосить перуанские команды, если они всё равно не обыгрывают бразильцев? • Всё зависит от того, насколько он юн. Но мне его немного жаль. Я легко могу представить, что мама не понимает, как одна такая игра может изменить всю жизнь, и просто заставит его пойти с ней. Определённо я ничего об этой ситуации не знаю, но часть меня его жалеет.

• Никакие видео не нужны. Просто посмотрите логи игр. Atun использует пуфы ровно в одно и то же время. Это невозможно без использования макросов. — А у нас нет доказательств, что у него не просто крутое геймерское кресло? • Это второй раз, когда Thunder оказались замешаны в каком-то дерьме. Они отжимали паузу против Pain, чтобы забрать их трон, хотя Pain держали для них паузу. Это позор, а не команда. • Для Dota 2 нет ничего важнее, чем сохранение целостности игры. Главная привлекательность доты в том, что она чрезвычайно сложна и глубока. Но если вы будете практиковаться, у вас всё получится. Читерство подрывает всё это и снижает ценность игры для большинства игроков. Если Valve будут пассивно потворствовать читерству на самом высоком уровне, то это будет не только моральной, но и финансово-деловой ошибкой эпичного масштаба. • BTS, возможно, правы, что скрипты дают не так много преимущества с соревнованиях, но факт в том, что это неуважение к конкуренции. Это как украсть конфету в магазине и надеяться, что меня отпустят, потому что это просто маленькая конфета за 5 евро. Нет, кража — это кража. А читы — это читы.

Mind_Control не сдержался

Пока одни команды проходили квалификации, игроки из приглашенных составов играли в рейтинговых матчах. И не всегда обстановка там была дружелюбной. Ивано Mind_Control Иванов в пабе не сдержался и написал возмутительную фразу «Жаль, что Гитлер не убил всех русских, миру было бы только лучше». Естественно, поднялся невероятный шум. Пользователи форума предлагали меры вплоть до лишения игрока возможности играть на TI. Однако через несколько часов MC извинился, пообещал работать над собой, а организация заявила, что наложит на него штраф. Эти деньги пойдут на благотворительность.

• А теперь представьте реакцию реддита, если бы это написал Sumail. — А теперь представьте реакцию, если бы там были евреи вместо русских. — Представьте, если бы там были чёрные вместо русских. • Ну… так-то он практически сделал это. Нацисты считали славян за недолюдей. Я разочарован в MC. Как по мне, есть большая разница назвать кого-то дерьмом и пожелать смерти целой группе людей. Я знаю, что в редких случаях я тоже срываюсь, но после этого я жалею об этом. Надеюсь, MC увидит эти комментарии и постарается быть более спокойным в пабе. • Если бы у нас было сообщество вроде LoL или OW, его бы уже забанили.

• Это то, как человек должен реагировать на собственный провал. Не отрицать, не преуменьшать. Признать, что это было неправильно и работать над тем, чтобы стать добрее. • Вот почему не нужно писать ничего своей команде или в общий чат. Просто пингуешь по карте и спамишь Well Рlayed. • Было бы глупо выгонять его перед TI. И несправедливо по отношению к другим игрокам. И если мы начнём выгонять игроков из команд за то, что они горят в пабе, у нас быстро закончатся про-игроки. • Что вообще не так с людьми? Он просто сгорел в пабе! Да, он сказал что-то ужасное, но это не намного страшнее, чем то, что говорят некоторые о русских/перуанцах/филиппинцах и других на этом же саббредите. Опять эта политкорректность.

OpenAI Five

Не обошла стороной Reddit и новость о том, что OpenAI уже подготовила целую команду ботов, которая пока умеет играть только одним пиком, но уже обыгрывает полупрофессиональные команды. Судя по тому, чему уже научились эти боты, на TI9 у людей может не быть шансов.

Видео можно посмотреть на канале OpenAI.

• У этих героев нет потенциала переиграть оппонента или быть плеймейкерами. Просто выигрывает команда с лучшей позиционкой и подсчётом урона. • Боты AI учатся на наградах. Так что просто благодарите их. Когда вы убили одного из ботов, подарите ему очки. Это изменит их поведение. Они начнут фидить! GG. • Надо взять в команду XBOCT. Он будет просто бежать им в лицо, никакой робот этого не предскажет. • Я не ожидал, что они продвинутся от одного бота на одной линии до пяти по всей карте всего за один год. • Ииии… вот так Na'Vi попадут на TI! • Боты уже делают то, чего не делаем мы. Они заботятся о своих тиммейтах.

Статистика недели

Сразу по окончании отборов на The International 8 пользователи Reddit начали подводить разнообразную статистику турнира. Например, разбили участников по национальностям.

А эти игроки будут бороться за второй чемпионский титул.

Арт недели

В течение прошедшей недели на форуме одни за другим появлялись милые арты героев, похожие на героев авторского мультфильма.

Момент недели

Игру может спасти любой игровой момент. Например, простой байт на лежащий на земле гем.

Видео можно посмотреть на канале Reddit Life.

Может быть, этот побег от iLTW и не спас кому-то игру, но зато точно порадовал зрителей.

Видео можно посмотреть на канале Reddit Life.

Одним из самых ярких финалов отборов стал матч paiN против SG, завершившийся напряженной пятой картой. Радость w33 и его команды после победы бесценна.

Видео можно посмотреть на канале Reddit Life.

Провал недели

Не все могут достойно справиться с поражением и подколами от соперников. Уже орудуя на базе соперника, Квинн CCnC Каллахан отправил очки компендиума Сумаилу Sumail Хассану. Тот не выдержал и просто вышел из игры.

Видео можно посмотреть на канале Reddit Life.