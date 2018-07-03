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Сборная Бразилия сыграла в Counter-Strike

Чемпионат.com
3 июля 2018
Сборная Бразилия сыграла в Counter-Strike
Фото: РИА Новости
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После матча 1/8 стадии между Бразилией и Мексикой Неймар опубликовал фотографию в Instagram-историях. На ней видно, как пять игроков команды проводят первый раунд на карте de_inferno в CS:GO.

Помимо Неймара, в матче участвовали напарники по сборной: Филиппе Коутиньо, Каземиро, Виллиан и Габриэл Жезус.

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Об увлечении Неймара Counter-Strike стало известно в 2016. В декабре того же года он пригласил бразильский состав SK Gaming к себе домой. С тех пор игроки периодически переписываются и встречаются. Так, например, Неймар вместе с SK и другими мировыми звездами футбола поучаствовал в благотворительном матче.

Гол в ворота Мексики бразилец праздновал в стиле CS:GO. Игрок бросил флэш-гранату и ослепил всю команду.

Сборная Бразилии встретится с Бельгией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в России. Матч состоится в Казани 6 июля.

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