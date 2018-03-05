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После запуска ракеты в Fortnite появились разломы

CyberSport.ru
20 часов назад
После запуска ракеты в Fortnite появились разломы
Фото: CyberSport.ru
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30 июня в Fortnite состоялось событие Blast Off, во время которого на карте произошел запуск ракеты и ее взрыв. После этого в небе появилась большая трещина, которая увеличивается в размерах, а также несколько аналогичных разломов на карте.

Первый разлом появился в локации Lonely Lodge. Изначально в этом месте было слабое синее сияние, но 1 июля трещина стала похожа на ту, что оставила ракета в небе.

Изначальная трещина в небе также ежедневно растет. Разработчики пока не рассказали, к чему ведут эти события, но отметили, что запуск ракеты был разовым и никогда больше не повторится.

В Fortnite заканчивается 4 сезон. На форумах игры фанаты предполагают, что ивент со световыми разломами завершится к старту следующего. Он начнется 12 июля. 29 июня в игру добавили временный режим — командную битву 50 на 50.

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