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Rogue сыграет с compLexity в FACEIT Major 2018

CyberSport.ru
10 июля 2018
Rogue сыграет с compLexity в FACEIT Major 2018
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Rogue и compLexity Gaming вышли в финал верхней сетки Americas Minor Championship — London 2018. Матч начнется 10 июля в 20:15 мск. Победитель получит слот в предварительной стадии FACEIT Major — London 2018.

Проигравший встречи упадет в нижнюю сетку, где поборется за второй слот для Северной Америки на мейджоре. На место в предварительной стадии также претендуют eUnited и NRG Esports, которые сыграют в первом туре нижней сетки майнора. Ранее Rogue одолела eUnited, а coL оказалась сильнее NRG.

Плей-офф майнора для Северной Америки:

cybersport.ru

Americas Minor Championship — London 2018 проходит с 7 по 11 июля в Лондоне. Групповой этап турнира не преодолели Não Tem Como, Swole Patrol, Team Dignitas и Furia eSports. Все четыре команды лишились шансов попасть на мейджор.

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