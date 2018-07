FREDDyFROG, PlesseN и Relaxa стали игроками Chaos

К команде присоединились экс-игроки Japaleno Фредрик «FREDDyFROG» Густафссон, Никлас «PlesseN» Плессен и Йоаким «Relaxa» Густафссон. В ростере коллектива они заменят Александара «jayzaR» Зарковича, Якоба «pyth» Моуруярви и Маттиаса «Benny» Росбэка.

Состав Chaos:

Микаил «Maikelele» Билл Маркус «pronax» Уолстен Фредрик «FREDDyFROG» Густафссон Никлас «PlesseN» Плессен Йоаким «Relaxa» Густафссон