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Shroud забанили за совместную игру с читерами

CyberSport.ru
10 июля 2018
Shroud забанили за совместную игру с читерами
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Майк shroud Гржесик получил бан в PlayerUnknown's Batlegrounds на месяц за тимминг с читерами в одиночном матчмейкинге. Об этом он сообщил на стриме. Разработчики разрешили ему играть со второго аккаунта. Получили ли блокировку пользователи, использовавшие запрещенное ПО, — неизвестно.

Я просто хотел повеселиться. Но, конечно, я знал, что делал. Это была не лучшая идея, хотя казалась крутой. Прошу прощения у всех, кто расстроился из-за того, что я летал на машине с читерами. Меня забанили на месяц. Я по-прежнему могу играть в PUBG, просто не на своем аккаунте.

Shroud отметил на стриме, что разработчики сообщили о его блокировке заранее. Он добавил, что бан выдали только за кооперацию с другими игроками в одиночном матчмейкинге. По его словам, если бы его заблокировали за читы, то он не смог бы стримить на Twitch.

Стрим-снайпера Wadu, с которым shroud летал на машине, также забанили на месяц. Причиной его блокировки стали жалобы на использование стороннего ПО, а не тимминг.

Ранее shroud воспользовался помощью читеров в одиночном матчмейкинге. Вместе со стрим-снайпером Wadu он дважды добрался до безопасной зоны на летающей машине и сделал фраг по наводке игрока с запрещенным ПО.

В сентябре 2017 года он получил трехдневный бан за то, что в нескольких матчах кооперировался с пользователем, который называл себя Bananaman. Тогда разработчики также разрешили ему использовать второй аккаунт для стримов.

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