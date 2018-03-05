Tencent запустит WeGame во всем мире

Корпорация Tencent начала разработку версии WeGame, которая будет доступна по всему миру. Ранее игровой сервис предназначался только для китайской аудитории. Организация не сообщила, когда WeGame станет доступен другим пользователям.В Китае сервис запустили в сентябре 2017 года. На данный момент в нем представлено около 220 игр, большую часть из которых разработали местные студии. С запуском WeGame по всему миру Tencent планирует расширить аудиторию китайских игр. Пользователи сервиса также могут общаться с друзьями и смотреть стримы в клиенте.

12 июня 2018 года Valve сообщила, что выпустит версию Steam для Китая совместно с Perfect World. Магазин этого клиента будет модерироваться отдельно, так как законы страны запрещают демонстрировать в играх насилие, кровь и кости.По данным SteamSpy, 19,5% активных пользователей Steam — из Китая, хотя доступ к сервису в этой стране запрещен. Наибольший рост аудитории из этого региона произошел с релизом PlayerUnknown's Battlegrounds. Tencent выкупила права на эту игру, но пока не запустила ее в Китае.