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Три россиянина попали в символическую сборную ЧМ FIFA 18

Чемпионат.com
7 часов назад
Три россиянина попали в символическую сборную ЧМ FIFA 18
Фото: РИА Новости
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Опубликована символическая сборная чемпионата мира по версии FIFA 18. В итоговый список попали три игрока сборной России: Марио Фернандес, Денис Черышев и Артем Дзюба.

В основной состав попали Каспер Шмейхель (Дания), Андреас Гранквист (Швеция), Йерри Мина (Колумбия), Киран Триппьер (Англия), Лука Модрич (Хорватия), Иско (Испания), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Нголо Канте (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба представляют Бельгия) и Харри Кейн (Англия).

Чемпионат мира по футболу 2018 завершится 15 июля. В матче за третье место сыграют Бельгия — Англия. В финале за главный трофей поборются Франция — Хорватия.

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FIFA 18
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