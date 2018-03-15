Боты OpenAI выиграли у игроков с 5-6,5 тыс. MMR

Сооснователь компании OpenAI Грег Брокмен рассказал в твиттере, что боты его разработчиков провели четыре матча против игроков с 5-6,5 тыс. MMR. В двух играх победили люди, в двух других — искусственный интеллект.

Latest version of OpenAI Five had a neck-and-neck match against a team of 5-6.5k MMR players, winning 2/4 games (win-loss-loss-win). Congrats to the opposing team! OpenAI team has analyzed our losses and are making tweaks in the training.— Greg Brockman (@gdb) 23 July 2018

Последняя версия ботов OpenAI сыграла очень равный матч с командой игроков с 5-6,5 тыс. MMR и победила в двух из четырех игр (победа, поражение, поражение, победа). Поздравления соперникам! Разработчики OpenAI уже проанализировали неудачи и теперь вносят правки в тренировочный процесс

В последней версии программы ботам убрали ряд ограничений. Ранее в матчах против искусственного интеллекта запрещалось использовать варды и убивать Рошана. Кроме того, необходимо было использовать только пять заранее определенных героев — таких же, как у команды OpenAI.

5 августа боты сыграют шоу-матч против американских комментаторов. В нем будет запрещено использовать иллюзии, призывать существ, а также покупать Bottle и Divine Rapier. Пул будет состоять из 17 героев.