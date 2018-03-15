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Боты OpenAI выиграли у игроков с 5-6,5 тыс. MMR

CyberSport.ru
1 час назад
Боты OpenAI выиграли у игроков с 5-6,5 тыс. MMR
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Сооснователь компании OpenAI Грег Брокмен рассказал в твиттере, что боты его разработчиков провели четыре матча против игроков с 5-6,5 тыс. MMR. В двух играх победили люди, в двух других — искусственный интеллект.

Последняя версия ботов OpenAI сыграла очень равный матч с командой игроков с 5-6,5 тыс. MMR и победила в двух из четырех игр (победа, поражение, поражение, победа). Поздравления соперникам! Разработчики OpenAI уже проанализировали неудачи и теперь вносят правки в тренировочный процесс

В последней версии программы ботам убрали ряд ограничений. Ранее в матчах против искусственного интеллекта запрещалось использовать варды и убивать Рошана. Кроме того, необходимо было использовать только пять заранее определенных героев — таких же, как у команды OpenAI.

5 августа боты сыграют шоу-матч против американских комментаторов. В нем будет запрещено использовать иллюзии, призывать существ, а также покупать Bottle и Divine Rapier. Пул будет состоять из 17 героев.

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