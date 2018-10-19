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Пик онлайна игроков в Fortnite достиг 8,3 млн

CyberSport.ru
19 часов назад
Пик онлайна игроков в Fortnite достиг 8,3 млн
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Представитель Epic Games Korea Сун Чуль Парк рассказал в интервью корейскому порталу Inven, что пиковый показатель одновременного онлайна игроков Fortnite достиг 8,3 млн. Он связал этот рекорд с временным событием с кубом и очередным изменением локации.

Компания не отчитывалась об активной аудитории в ноябре, но эту информацию косвенно подтвердил в Twitter глава Epic Games в Восточной Европе Сергей Галенкин.

В феврале 2018 года Epic Games сообщала о 3,4 млн одновременных пользователей Fortnite. В дальнейшем студия не публиковала данные о росте аудитории. Сун Чуль Парк не пояснил, какие платформы учитывала компания при сборе актуальной статистики.

4 ноября в 21:00 мск остров с кубом затянул всех игроков в разлом. Через две минуты пользователей выкинуло оттуда, а на месте острова образовался каменный круг. Территория вокруг «Подлого пруда» раскололась на несколько островков. Запись ивента доступна по ссылке.

По данным Esports Charts, во время этого события секция Fortnite на Twitch собрала 1,066 млн человек и поставила рекорд платформы. На тот момент трансляции по «королевской битве» проходили на 37,3 тыс. каналах.

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