Названы лауреаты Esports Awards

В Лондоне наградили лауреатов крупнейшей киберспортивной премии. Среди победителей много известных имен.

Если к первым церемониям Esports Awards относились со скепсисом и даже с насмешками, то теперь это становится хорошей традицией для киберспортивного сообщества. Конечно, сложно воспринимать всерьёз, когда эксперты пытаются сравнивать достижения игроков и команд в разных дисциплинах, но зато эта премия позволяет побольше узнать о представителях разных сцен. 12 ноября в Лондоне наградили более десятка самых успешных и знаменитых киберспортивных деятелей, отличившихся в этом году.

В этом году вес зрительских голосов сделали ещё более незначительным (25%). Основное решение принимают 14 членов жюри. В него вошли Ричард Льюис, Дункан Шилдс, Кристофер Майклс, Брайс Блум, Дэвид LD Горман и другие видные представители киберспортивного сообщества. Полностью на мнение зрителей положились только в трёх категориях: «Организация года», «Стример года» и «Момент года». Рассказываем подробнее, кто в этом году увёз домой чёрно-золотые статуэтки.

Персона года — Тайлер Ninja Блевинс

Ninja в этом году стал настоящим лицом мира гейминга. О нём говорили крупнейшие издания мира, он попал на обложку журнала ESPN и по подсчётам зарабатывал более $ 500 тыс. в месяц на стримах любимых игр. Ninja и раньше был достаточно популярен в игровом сообществе. Но тот самый стрим по Fortnite с Дрейком, побивший все возможные рекорды Twitch по количеству зрителей (635 тыс.) и подписчиков, сделал его звездой. Когда Тревис сказал, что на его трансляцию можно подписаться с помощь Amazon Prime, чат заполонили серые строчки новых сабскрайберов. Конечно, с тех пор подписчиков поубавилось, но Ninja не теряет популярности. За его спиной карьера в Halo, когда он выступал с в составах Renegades и Team Liquid. Сейчас же Ninja участвует в соревнованиях по Fortnite, становится приглашенным гостем на благотворительных турнирах и поддерживает киберспортивную сцену. Позже к премии Персона года на церемонии добавили и статуэтку за звание лучшего стримера 2018. Учитывая его рекорды, сложно назвать человека, более достойного этой награды.

Комментатор/ведущий года — Клинт Maven Эванс (CoD)

Этого парня практически не знают в СНГ. Он комментирует турниры по Call of Duty и является настоящей звездой для своего сообщества. Клинт участвовал в соревнованиях по Halo, затем ненадолго занял пост тренера в CoD. Но его любимым занятием всегда было комментирование. В 2014 году из кастерского кресла Halo он перебрался в Call of Duty и с тех пор не покидает сцены.

В этом году он участвовал в освещении всех ключевых турниров по Call of Duty, в том числе чемпионата мира в августе. Многие молодые кастеры дисциплины заявляют, что считают его примером для подражания. Игроки готовы назвать Клинта «голосом современного Call of Duty». А он их так любит, что может поцеловать во время интервью на сцене.

Журналист года — Якоб Вольф (ESPN)

Если вы увидели новость о какой-то крупной финансовой сделке в мире киберспорта в Америке или Европе, то, скорее всего, информацию об этом нашёл именно Якоб Вольф. Кто купит слоты в лигах по LoL? На чьи деньги будут куплены слоты в франшизной лиге по Overwatch? Кто вложился в компанию, владеющую Astralis? Обо всём этом первым сообщает именно Якоб Вольф. Он старается поднять киберспортивную журналистику до высоких международных форматов, постоянно находится в поиске новых авторов и поддерживает начинающих корреспондентов. «Начинающие журналисты со всего мира обращаются к Якобу за советом, будь это вопросы о карьере или технике создания материалов. Когда мы общались с ним, он несколько раз задавался вопросом, стоит ли ему начать вести блог о журналисткой этике и других вопросах, касающихся сферы. Каждый раз я отвечал: «Да»», — рассказал о нем Кевин Нитт, главный редактор VPEsports.

Фотограф года — Хелена Кристианссон

Хелена входила в шорт-лист премии на протяжении прошедших двух лет. Но каждый раз оставалась в шаге от заветной статуэтки. В этом году её талант и умение захватить самый яркий и трогательный момент соревнований оценили по достоинству. Хелена — основной фотограф чемпионатов от ESL. Она присутствовала на соревнованиях по Starcraft, CS:GO, Dota 2 и Heartstone. Своими фотографиями она часто делится в «Твиттере», где собралась целая коллекция эмоциональных моментов. Как говорит Хелена, ее главная задача — рассказать вдохновляющую историю, заключить целый турнир в одном кадре. Сама фотограф одним из лучших моментов в своей карьере считает надавний кадр с Blizzcon, на котором она запечатлела чемпиона мира по Starcraft, Йоону Serral Соталу.

Новичок года на PC — Габриэль Bwipo Пэй (League of Legends)

Этому парню из Бельгии 19 лет. И в этом году он совершил практически невозможное — он играл в финале чемпионата мира по League of Legends. Свою большую карьеру в LoL Габриэль начал только в 2015 году. В январе 2018-го года он попал в состав Fnatic, сначала в качестве замены, а потом и в основную пятерку. С тех пор в течение нескольких месяцев его называли одним из лучших топлейнеров Европы, а конце сезона Riot Gamis наградила его званием самого выдающегося новичка EU LCS в 2018 году. «Bwipo показывает высокий уровень исполнения и необходимой агрессии в игре, что не часто увидишь от новичков в их первых профессиональный сезон», — рассказали о нем эксперты Esports Awards. Сам же Габриэль назвал получение этой премии победой с горьким привкусом. Ведь главным достижением для него в этом году могло быть звание чемпиона мира.

Новичок года на консолях — Кенни Уильямс (CoD)

В первые на LAN-финале турниров по Call of Duty Кенни появился в 2015 году, где занял 9-12 место. По окончание этого сезона проход для него на киберспортивную сцену дисциплины оказался закрыт — в соревнованиях запретили участвовать игрокам младше 18 лет. К большим чемпионатам он вернулся в октябре 2017 года, появившись в составе Team Kaliber. Их не воспринимали всерьёз, но на CWL Dallas 2018 они бульдозером прошлись по соперникам и забрали трофей, не уступив ни одной серии. Пока завистники говорили, что это просто совпадение, Кенни вместе с тиммейтами выиграл CWL New Orleans Open 2018 и получил звание MVP на второй стадии 2018 CWL Pro League. Главным достижением его карьеры стало второе место на чемпионате мира по CoD, где в финале TK уступили Evil Geniuses. Сейчас Керри выступает в составе 100 Thieves и готовится к покорению Black Ops 4. При этом 19-летний игрок был фаворитом не только в номинации на прорыв года среди консольщиков, но и оказался близок к тому, чтобы взять премию игрока года.

Игрок года на консолях — Моссад MSdossary Алдоссари (FIFA)

MSdossary — настоящая звезда киберспортивной сцены FIFA. Он показывал отличные результаты в 2017 году, но 2018-й оказался для него звёздным. 4 августа он стал чемпионом мира по футбольному симулятору, обыграв в финале Стефано StefanoPinna Пинну из «ПСВ Эйндховен» и заработал $ 250 тыс. О его победе писали не только киберспортивные, но и спортивные СМИ. Успехами Моссада восхищались поклонники игрока, дисциплины, а в «Твиттере» с чемпионским титулом его поздравил Месут Озил. Его успехи заметили и на родине, в Саудовской Аравии. После победы на чемпионате мира он поучаствовал во встрече с Федерацией страны по компьютерному и интеллектуальному спорту.

Игрок года на PC — Александр s1mple Костылев (CS:GO)

4 ноября s1mple получил шестое звание самого ценного игрока турнира по CS:GO. И это только за этот год. Игрок Na'Vi повторил достижение Кристофера GeT_RiGhT Алесунда и превзошел рекордсмена 2017 года Марсело coldzera Давида. В этом году вместе с Na'Vi он стал чемпионом StarSeries & i-League CS:GO Season 5, CS:GO Asia Championships 2018, ESL One: Cologne 2018 и BLAST Pro Series: Copenhagen 2018. На прошедшем мэйджоре в Лондоне Natus Vincere вышла в финал, но не смогла одолеть Astralis. Практически каждый турнир запоминается поклонникам Александра невероятными хайлайтами и новыми рекордами. Неделю назад он стал первым игроком в истории CS:GO, чья разница убийств и смертей на крупных турнирах составила более чем +1000 за год.

Турнир года — Overwatch League 2018

Пока кто-то считает деньги, потраченные на слоты в Overwatch League, лига от Blizard только набирает обороты. Стартовый сезон показал, что в киберспорте можно создать лигу с привязкой к географии, а фанаты готовы покупать футболки и каждую неделю заполнять студию, поддерживая своих любимых игроков. По данным Esports Charts, в пике плей-офф лиги набрал 1,2 млн зрителей (учитывая Китай), а финальную встречу смотрели более 340 тыс. человек только на англоязычных трансляциях. По сравнению с LoL, CS:GO и Dota 2 это не самые впечатляющие цифры, но скептики были уверены, что о лиге по Overwatch забудут ещё быстрее. Сейчас Overwatch League готовится к запуску второго сезона. Количество участников лиги увеличится с 12 до 20, а география турнира расширится дальше в Европу и на Восток.

Киберспортивная игра года — Overwatch

Успех Overwatch League распространился не только на одну номинацию. Как утверждают организаторы премии, свои голоса за Overwatch отдали многие поклонники киберспотивной сцены. Overwatch сделала ставку на уникальную концепцию — региональную привязку. Два ее самых популярных проекта (OWL и чемпионат мира) основаны на географическом признаке. Blizzard и Overwatch учат зрителей «болеть за своих». И кажется, у них неплохо получается.

Команда года — Astralis (CS:GO)

7 чемпионских титулов за сезон. Победа на мэйджоре FACEIT Major: London 2018. Astralis последний раз опускались ниже 4 места на LAN-финале в феврале, когда заняли 5-8 место на StarLadder & i-League StarSeries Season 4. Команда прочно удерживает первую строчку рейтинга HLTV, на голову обгоняя ближайших конкурентов. Их соперники по номинации не могут похвататься и половиной такого списка достижений. Второе место судьи и зрители присудили London Spitfire, а третью строчку занял состав Fnatic по League of Legends.

Киберспортивная организация года — Cloud9

Джека Этьена в этом году не зря называют гением. Практически каждый его состав достигал успехов в своей дисциплине. Команда по CS:GO стала чемпионом мэйджора ELEAGUE Major: Boston 2018. Игроки в Overwatch одержали победу в первом сезоне OWL. Состав по LoL сенсационно вышел в полуфинал чемпионата мира, где уступил европейцам из Fnatic. Летом C9 открыла подразделение по Rainbow Six Siege, а уже в сентябре забрали кубок DreamHack Montreal 2018. Через месяц их команда по PUDG стала победителем PGL Fall Invitational 2018. Даже команда по Rocket League сотворила историю и принесла первую победу Северной Америке в мировом первенстве. Помимо этого, организация привлекла $50 млн инвестиций, которые потратит на строительство новой тренировочной базы в Лос-Анджелесе, где смогут работать все сотрудники клуба. А так как их команда по Overwatch представляет Лондон, в их планах есть и создание небольшого тренировочного центра в Великобритании. Но больше всего Джек Этьен и его супруга гордятся договором о сотрудничестве с военно-воздушными силами США.