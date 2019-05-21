OG покинула ESL One Birmingham 2019

OG уступила Team Secret со счетом 0:2 в нижней сетке ESL One Birmingham 2019 по Dota 2 и покинула турнир. Команда Йохана n0tail Сундштайна заняла 7-8 место и получила $7,5 тыс.

Team Secret прошла в следующий раунд нижней сетки. 1 июня в 14:00 мск она сыграет с TNC Predator в матче на вылет. Противостояние пройдет до двух побед.

ESL One Birmingham 2019 проводят с 28 мая по 2 июня в Великобритании. На чемпионате 12 коллективов разыгрывают $300 тыс. Победитель заработает $125 тыс. Турнир не вошел в серию Dota Pro Circuit 2018/2019.