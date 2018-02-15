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Девятилетний мальчик пристрелил собственную сестру из-за игры

GameGuru
17 часов назад
Девятилетний мальчик пристрелил собственную сестру из-за игры

В округе Монро, штате Миссисипи произошла трагедия. Девятилетний мальчик пристрелил собственную 13-летнюю сестру за то, что та не отдала ему контроллер от игровой приставки. Так как выстрел был совершен в голову, шансов на спасение девочки практически не было. Доставленная в детский госпиталь города Мемфис, она скончалась от полученной раны.

Несмотря на то, что событие может вновь вызвать волну общественного протеста против насилия в играх, многие факты остаются не известны. Информации о том, каким огнестрельным оружием была убита девочка и как оно попало в руки к девятилетнему мальчику, пока не сообщается.

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