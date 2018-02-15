PUBG исполнился год

Брендан Грин и Bluehole отмечают год с момента запуска PlayerUnknow’s Battlegrounds. 23 марта 2017 игра появилась в раннем доступе Steam. Видео с благодарностью игрокам появилось на официальном канале игры в YouTube. На отметке 1:44 данного ролика вы можете заметить кадры боевых действий на новой, маленькой карте. Подробности о ней мы сообщали в предыдущих новостях.

Грин вспоминает ранние этапы разработки, когда игроков выпускали со склада, а не предлагали прыгнуть из самолета с парашютом. Потом их старый, который располагался рядом с военной базой и постоянно видел и слышал пролетающие самолеты предложил то, с чего теперь начинается каждый матч PUBG.

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