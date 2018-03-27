Состоялся релиз Far Cry 5

Шутер от первого лица Far Cry 5 от компании Ubisoft добрался до релиза. Игра доступна для покупки в электронном виде через Steam, Uplay, PlayStation Store и Xbox One, а также на физических носителях. В новой части серии игроки отправятся в округ Хоуп в штате Монтана для того, чтобы противостоять секте фанатиков, которая захватила местность и держит ее под контролем.

В отличие от предыдущих игр, в Far Cry 5 вы можете создать собственного персонажа, выбрав пол и настроив внешность. Кампанию позволят полностью пройти в кооперативе, за исключением стартовой миссии, но весь прогресс будет сохраняться на стороне хоста. Также в игре присутствует мультиплеер с множеством режимов. А если официального контента вам покажется мало, то можете посетить «Аркаду», где игроки делятся своими картами.

К слову, игра получает преимущественно положительные отзывы как от игроков, так и от критиков. Поэтому можно с уверенностью сказать, что новая часть удалась.

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