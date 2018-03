Поклонники EVE Online пожертвовали баянисту из России больше 750 долларов

За один вечер стрим музыканта Вадима Херувимова посмотрели сотни игроков.

25 марта фанаты космической MMORPG EVE Online наводнили Twitch-трансляцию российского аккордеониста после того, как один из игроков обнаружил стрим и организовал целый «рейд».

До этого Вадим Херувимов, известный также под ником mozg888vadim музыкант из Владимира, играл на баяне для небольшой аудитории в несколько десятков человек, пытаясь собрать деньги на подарок сестре.

Однако вскоре пост с фрагментом его трансляции появился на Reddit, и к просмотру начали присоединяться самые разные пользователи сети, главным образом — члены клана Goonswarm из EVE.

В чате Херувимову начало поступать множество заказов, в том числе на музыку из игр и фильмов, а также пародийные песни, популярные в сообществе космической онлайн-RPG. Как минимум одну из них, Little Bees (переложение Let It Be группы Beatles) он сыграл на слух вместе с записью.

Музыкант также подшучивал над зрителями. Когда его попросили сыграть имперский марш из «Звёздных войн», он подготовился, установив тематический фон и надев маску Дарта Вейдера, после чего начал играть Never Gonna Give You Up Рика Эстли.

Тем не менее, позже он всё же исполнил на баяне версию саундтрека к фантастической франшизе.

В ходе стрима Херувимов, выпускник консерватории и лауреат музыкальных конкурсов, не раз продемонстрировал своё умение игры.

К концу вечера зрители пожертвовали ему более 750 долларов, хотя его изначальная цель составляла около пятидесяти.

По словам игрока с ником Klavas, организовавшего «рейд» клана EVE Online, такой успех — это лишь заслуга музыканта. Если бы не талант аккордеониста и хорошее настроение Херувимова, утверждает он, наплыв зрителей не продлился бы так долго.

Сам Вадим в комментарии для DTF отметил, что происходящее стало для него «маленькой приятной неожиданностью» и он удивился скорее тому, откуда пришли новые зрители. На канал баяниста уже обращали внимание видеоблогеры и редакция Twitch, упоминавшая его в своей новостной программе.

Такое уже бывало, и случается иногда. Поэтому не скажу что был сильно удивлён рейду. Больше был удивлён тому, что пришли они именно из EVE Online.

Меня хостили, хостят (рейдили, и рейдят) разные стримеры и комьюнити стримеров, но EVE Online впервые.

Вадим Херувимов, музыкант

После стрима на аккаунтах музыканта появилось несколько сотен новых подписчиков, как на Twitch, так и на YouTube.

По словам Херувимова, он и сам играл в EVE Online, но на крупные MMO у него нет времени из-за работы. Поэтому сейчас он увлекается однопользовательскими играми.

С EVE Online знаком, и игра мне нравится. Но играть в неё не могу, потому что она требует очень много времени и внимания к себе. А учитывая мою работу, стримы, и концертную деятельность я обычно играю в игры «на одного». Стрелялки, гоночки, стратегии.

Вадим Херувимов, музыкант