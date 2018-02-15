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Поклонники «Властелина колец» работают над модом для Total War: Attila

Игромания.ру
1 час назад
Поклонники «Властелина колец» работают над модом для Total War: Attila
Фото: Игромания.ру
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Поклонники «Властелина колец» недавно выпустили альфа-версию модификации Rise of Mordor для вышедшей в 2015 году Total War: Attila. Правда, сейчас в «дополнении» почти нет контента — игрокам доступна пара фракций, да и только. Выглядит довольно куцо.

igromania.ru

На данный момент работа завершена примерно на 10%. Тем не менее, разработчики обещают, что в конечной версии будет аж 19 различных фракций, в том числе Хардрим, Дэйл, Изенгард, Гондор и Дон Гулдур. В планах у них есть и полноценная кампания, основанная на сюжете книг Толкина о братстве кольца.

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К сожалению, авторы не называют конкретную дату релиза, так как трудятся над модом в свободное время — это просто хобби. Нам же остаётся только ждать и надеяться, что проект не забросят.

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