Введите название или жанр игры

В новом «Простоквашино» нашли музыку из кровавой игры про психопата

Lenta.ru
12 часов назад
В новом «Простоквашино» нашли музыку из кровавой игры про психопата
Фото: Lenta.ru
Комментарии

«Союзмультфильм» выпустил первую серию мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Эпизод опубликован на странице студии во «ВКонтакте» во вторник, 3 апреля.

Интернет-пользователи обратили внимание на мелодию звонка, установленную в мессенджере Шарика. Ей оказалась композиция Crystals музыканта M.O.O.N., ставшая саундтреком к компьютерной игре Hotline Miami. Главный герой кровавой видеоигры — психопат, который убивает людей по приказам, анонимно поступающим ему по телефону.

В марте директор «Союзмультфильм» Борис Машковцев объяснил, почему у сестры Дяди Федора в продолжении «Простоквашина» странное отчество. Ее называют Вера Павловна, хотя отца главного героя зовут Дмитрий. Машковцев заявил, что это «баг, который не планируется исправлять».

Lenta.ru: последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей
США вышлют 60 российских дипломатов
Умер Сергей Мавроди
Комментарии
Читайте также
В Kingdom Come: Deliverance можно заниматься сексом под веществами
Тодд Говард не говорит о TES 6 даже собственному сыну
Массовая блокировка игроков GTA V Online
Битва Снайперов
Шутеры
Играть
Меч короля Артура
Ролевые игры
Играть
Клондайк
Фермы
Играть
Hand of Fate
В реальном времени
Купить
Ведьмак 3: Дикая Охота
Ролевые игры
Купить
Baldur's Gate: Enhanced Edition
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Что нужно знать о Far Cry 5
Первая информация о PlayStation 5: наконец-то появится долгожданная функция
«Первому игроку приготовиться»: охота за пасхальными яйцами
Формат и расписание Dota 2 Asia Championship 2018

Другие новости

Владельцам ПК-версии Assassin's Creed: Origins позволят сделать героя непобедимым божеством
Ghost Recon: Wildlands пошла по пути «Осады» — анонсирован второй год поддержки
В GTA Online появился новый режим
Геймдизайнер прошёл God of War на 100% за 43 часа
Герой Above — самолётик над затопленным миром
Man at Arms выковали мачете из PlayerUnknown's Battlegrounds
В «королевской битве» PlayerUnknown's Battlegrounds полно стрелкового оружия, и против него мачете тапанга — не самый удачный выбор.
В PUBG появится новый режим наблюдателя
The Elder Scrolls Online исполняется четыре года
Почти 16 миллиардов монстров и 1,3 миллиарда игроков пали от рук героев The Elder Scrolls Online за время существования игры.