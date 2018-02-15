В новом «Простоквашино» нашли музыку из кровавой игры про психопата

«Союзмультфильм» выпустил первую серию мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Эпизод опубликован на странице студии во «ВКонтакте» во вторник, 3 апреля.

Интернет-пользователи обратили внимание на мелодию звонка, установленную в мессенджере Шарика. Ей оказалась композиция Crystals музыканта M.O.O.N., ставшая саундтреком к компьютерной игре Hotline Miami. Главный герой кровавой видеоигры — психопат, который убивает людей по приказам, анонимно поступающим ему по телефону.

Никогда не думал, что в Простоквашино услышу мелодию из саундтрека Hotline Miami.

Если так пойдет дальше, то сериал будет намного интересней и мрачней, чем казалось— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 3 апреля 2018 г.

Услышали, что в новой серии «Простоквашино» звучит музыка из Hotline Miami. Ребята, «Союзмультфильм» в этом шарит. pic.twitter.com/AExBxEX2Yr— M.GAME (@mgame_official) 3 апреля 2018 г.

В марте директор «Союзмультфильм» Борис Машковцев объяснил, почему у сестры Дяди Федора в продолжении «Простоквашина» странное отчество. Ее называют Вера Павловна, хотя отца главного героя зовут Дмитрий. Машковцев заявил, что это «баг, который не планируется исправлять».