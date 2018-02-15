Игроки нашли в PUBG режим Deathmatch

Разработчики пока не анонсировали новый вид сражений.

Пользователи PlayerUnknown’s Battlegrounds обнаружили в шутере режим War Mode представляющий собой классический Deathmatch. Он доступен в кастомной игре на тестовых серверах. От обычной «Королевской битвы» он отличается тем, что участники могут возрождаться.

Судя по геймплейным роликам, перед началом матча можно выбрать зону сражения и настроить экипировку игроков по умолчанию. На одном из видео представлен командный бой, а на другом участники сражаются в одиночку.

В одном из роликов пользователя Norovnog показан матч, в котором все участники вооружены снайперскими винтовками. В левом верхнем углу указан счёт пользователя, его позиция в рейтинге игроков, а также счётчик респауна.

Ранее студия PUBG Corp. анонсировала временные режимы для Battlegrounds по аналогии с Fortnite. Они появились в марте. Тем не менее разработчики ещё не представили War Mode.

5 апреля в официальном твиттере Battlegrounds объявили о старте временного события «Текила Санрайз», по правилам которого участники смогут сражаться, используя только дробовики и оружие ближнего боя. Ивент закончится 9 апреля.