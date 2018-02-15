Декард Каин из Diablo станет следующим героем Heroes of the Storm

Следующим героем Heroes of the Storm станет Декард Каин, последний из Хорадримов — тайного ордена магов Санктуарии. Каин — добродушный чародей, посвятивший свою жизнь защите мира от демонических сил. Теперь он готов начать изучение Нексуса.

Чародей — тактический целитель, который использует древние артефакты для удержания расстояния между собой и противниками.

Способности персонажа

«Стойкость духа» — пассивная способность, благодаря которой броня героя увеличивается, если вблизи находятся его союзники, а также снижается время восстановления основных способностей;

«Зелье здоровья» — Q-способность. Каин бросает бутыль с зельем здоровья для своих союзников. Одновременно на поле может быть не более пяти активных пузырьков;

«Хорадрический куб» — W-способность, выпускающая куб, который поражает противников в зоне действия и замедляет их;

«Свиток запечатывания» — E-способность, которая наносит урон и ненадолго обездвиживает всех в зоне очерченного треугольника;

«Постойте и послушайте» — первая героическая способность, благодаря которой Каин усыпляет противников в большом радиусе поражения. Однако стоит учитывать, что неприятель может заснуть только один раз за применение заклинания;

«Книжный вихрь» — вторая героическая способность, с помощью которой чародей выпускает, как несложно догадаться, огромное торнадо из книг и манускриптов, отталкивая противников от себя.

Декард вскоре появится на тестовых серверах Heroes of the Storm, после чего доберётся и до основной версии игры.