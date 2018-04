Стратегию Frostpunk купили 250 тысяч игроков

Стратегия на пару Frostpunk разошлась по миру в количестве 250 тысяч копий за первые 66 часов после старта продаж. Разработчики из студии 11 bit крайне рады этими впечатляющими цифрами и поспешили похвастаться ими на своей странице в Twitter.

#Frostpunk sold 250k units in the first 66 hours! Thank you for supporting us, we love you all! 💙 Quick update from our CEO, Grzegorz Miechowski: "Yes, we had plans for the expansions and now we're 100% sure we are doing that, including many free updates of course!" pic.twitter.com/iebDRX4so6

— Frostpunk (@frostpunkgame) April 27, 2018

«Это хороший и продуманный симулятор выживания в экстремальных условиях, злой и в некотором смысле даже ироничный, очень красивый и выжимающий максимум эмоций из игрока. Попробуйте спокойно усидеть перед монитором в неделю экстремального холода!»