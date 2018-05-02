Detroit: Become Human получила рейтинг «От 17 лет»

После тщательного изучения Detroit: Become Human The Entertainment Software Rating Board (ESRB) опубликовала свое резюме по игре. Организация приняла решение о выставлении проекту Quantic Dream рейтинга «Mature». Поиграть в футуристическом Детройте смогут лица только от 17 лет. Такое решение было принято из-за наличия в игре крови, насилия, частичной наготы, поднятия сексуальных тем, грубого языка и показа употребления наркотиков.

Тем не менее, благодаря подробному обзору ESRB у людей появилось немного больше информации о предстоящей игре.

«В некоторых сценах персонажи бьют друг друга, наносят колотые и огнестрельные раны (иногда в замедленной съемке). В некоторых сценах персонажи (включая полицейских) также могут быть убиты. В одной из сцен, человек бьет ребенка по лицу; игроки также смогут услышать, как человек бьет ребенка ремнем, хоть и избиение визуально не показано. Иногда в сценах убийств показывают человеческие трупы с окровавленными ранами или одеждой.

В игре пристутствуют некоторые сексуальные материалы: секс-клуб, в котором андроиды танцуют на шесте в откровенных нарядах; место преступления, где есть упоминания секса с андроидом (сексуальная активность не изображена); статья под названием «Секс с андроидом официально лучше!»; плакаты, изображающие женщин в провокационных позах, едва покрывающих их гениталии. В ходе игры есть несколько ссылок на наркотик под названием «Красный лед» - вымышленная версия метамфетаминов; можно увидеть одного персонажа, курящего из трубки. В диалоге появляются слова «f ** k» и «sh * t».

Релиз Detroit: Become Human намечен на 25 мая. Игра появится эксклюзивно для PS4.