Летняя распродажа в Steam начнется 21 июня

Twitter-аккаунт Steam Database в очередной раз раздобыл информацию о следующей распродаже в Steam. Летняя акция «отдай деньги Valve» начнется 21 июня.

Официально Valve никогда не объявляет о своих распродажах и не сообщает о сроках их проведения. Тем не менее они редко остаются в секрете, так как компания делает массовую рассылку разработчикам и издателям, чтобы различные скидки и акции не пересекались с проведением крупной распродажи.

В прошлом году скидки на большое количество игр были активны с 22 июня по 5 июля. Если представить, что и в этом году летняя распродажа пройдет 13 дней, то сэкономить на играх можно будет в период с 21 июня по 4 июля.

Готовьте деньги, господа.