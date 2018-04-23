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ЕА «выдала» количество проданных Xbox One

Игромания.ру
10 часов назад
ЕА «выдала» количество проданных Xbox One
Фото: Игромания.ру
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Компания Electronic Arts подвела итоги прошедшего финансового года. И во время отчётной конференции исполнительный директор ЕА Блейк Йоргенсен рассказал об ожиданиях компании на следующий год. В частности, по поводу базы игроков на консолях.

По словам Йоргенсена, на 31 декабря 2017 года приставки PS4 и Xbox One были у 103 миллионов игроков. Это количество будет расти и к концу 2018 года достигнет 130 миллионов.

Как известно, Microsoft не сообщает, сколько современных консолей удалось продать. Но зато это охотно делает Sony. По её словам, в конце 2017 года компания отгрузила 73,6 миллионов PS4. И если цифры, приведенные главой ЕА, верны, то на долю Xbox One приходится 29,4 миллионов экземпляров. Даже учитывая поправки на неточность подсчётов, спрос на PS4 заметно выше.

ЕА также ожидает, что к концу 2018 финансового года будет продано 30 миллионов Nintendo Switch. Планы самой Nintendo немного оптимистичнее: японская компания ранее сообщала, что надеется до 31 марта 2019 года продать ещё 20 миллионов приставок. На текущий момент владельцами гибридной консоли стали 18 миллионов игроков.

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