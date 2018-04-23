Креативный директор DayZ покинул Bohemia Interactive

Творческий директор DayZ Брайан Хикс объявил в своём блоге, что покидает Bohemia Interactive по собственному желанию — он собирается вернуться домой в Америку, чтобы быть ближе к своей семье и побольше проводить времени в игре. По его словам, в сумме на двух аккаунтах он наиграл в DayZ уже более 7000 часов.

Я чувствую, что DayZ достигла того этапа, на котором я больше не нужен. Пару лет назад Дин чувствовал себя так же. Я много лет общался со всеми вами, работал с командой и Питером, чтобы сделать игру такой, какой мы всегда хотели.

Теперь, когда вы можете сами поиграть в DayZ .63, я вижу, что наши планы и мечты наконец показались на горизонте. Питер Неспешный и его команда дизайнеров прекрасно знают, что необходимо DayZ.

Брайан Хикс, творческий директор

Судя по всему, его место займёт ведущий дизайнер DayZ Питер Неспешный, которого он несколько раз упомянул в своём открытом заявлении. Напоследок Брайан поблагодарил своих коллег, а также поклонников за поддержку, и пообещал, что проведёт 24-часовую трансляцию после выхода финальной версии игры — её релиз должен состояться уже в этом году на PS4, Xbox One и PC.