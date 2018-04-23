Кроссплатформенный мультиплеер в Minecraft появится вместе с выходом Bedrock Edition

Microsoft анонсировала кроссплатформенный мультиплеер для MineCraft уже достаточно давно. Но даже примерной даты, когда появится этот функционал, компания не могла назвать... До сегодняшнего дня. Стало известно, что в июне 2018 года выйдет специальное издание Minecraft: Bedrock Edition, вместе с которым также появится поддержка кроссплатформенного мультиплеера между PC, Xbox, Nintendo Switch и мобильными платформами. Да, вы все верно заметили, PlayStation 4 в этом списке отсутствует — Sony все еще против совместной игры с другими консолями.

Сообщается, что в издание войдет весь ранее вышедший контент, а владельцам базовой версии игры позволят бесплатно обновиться. Зарабатывать компания планирует благодаря еще одной новой функции под названием Minecraft Marketplace, где игроки смогут покупать и продавать собственные моды и скины при помощи майнкойнов.