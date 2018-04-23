Valve будет выплачивать вознаграждения за уязвимости, найденные в Steam

Максимальная сумма, которую могут получить этичные хакеры, судя по всему, не ограничена.

Корпорация Valve запустила программу денежных вознаграждений за обнаруженные способы взлома и уязвимости Steam.

Согласно странице компании на площадке HackerOne, размеры выплат будут зависеть от серьёзности замеченной «дыры». Самые мелкие из них «стоят» не больше 200 долларов, а за критические уязвимости обещают от полутора тысяч и более.

По программе будут рассматриваться проблемы безопасности данных, найденные на сайтах и серверах Valve и их игр, клиенты Steam на всех платформах и в самих играх.

В процессе поиска уязвимостей хакеров просят воздержаться от DDoS-атак, спама, фишинга, и любых физических попыток проникнуть в офисы или дата-центры корпорации.

Valve запустила эту программу через два года после случая, когда 16-летний хакер опубликовал в магазине Steam шуточную игру о том, как сохнет краска. Таким образом юноша хотел привлечь внимание компании, которая не отвечала на его письма об уязвимости.