Введите название или жанр игры

Первые скриншоты Final Fantasy XI Reboot

MMO13
14 часов назад
Первые скриншоты Final Fantasy XI Reboot
Фото: MMO13
Комментарии

Компания NEXON опубликовала на своем официальном сайте первые скриншоты MMORPG Final Fantasy XI Reboot — ремейка одиннадцатой части серии для мобильных платформ. Хотя мы и ранее могли видеть утекшие изображения, сделанные на камеру мобильного телефона, но их качество оставляло желать лучше и оценить графическую составляющую было практически невозможно.

С новыми скриншотами все встает на свои места. Это действительно значительный скачок вперед, особенно учитывая то, что проект заявлен только для iOS и Android. Все благодаря движку Unreal Engine 4, который разработчики выбрали в качестве основы для ремейка.

mmo13
mmo13
mmo13
mmo13
mmo13

К сожалению, даты релиза у Final Fantasy XI Reboot все еще нет.

MMO13: последние новости
Кроссплатформенный мультиплеер в Minecraft появится вместе с выходом Bedrock Edition
Дорожная карта Rocket League: ивент, прогрессия 2.0 и аналог «Боевого пропуска»
Новый трейлер Overkill’s The Walking Dead познакомит вас с Грантом
Комментарии
Читайте также
Самые красивые девушки-косплеерши с EPICENTER XL
Новый патч для God of War увеличит текст и добавит фоторежим
Плохие новости. Выпуск от 16 апреля
Дачники
Фермы
Играть
Княжеские Войны
Стратегии
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
Ведьмак 3: Дикая Охота
Ролевые игры
Купить
Planescape: Torment: Enhanced Edition
Ролевые игры
Купить
Grim Dawn
Экшн
Купить
Читайте также
Valve объявила дату выхода Боевого Пропуска для Dota 2
Тодд Говард не говорит о TES 6 даже собственному сыну
Игроки в God of War нашли секрет, скрытый на карте из коллекционного издания
Во что поиграть: главные релизы мая

Другие новости

Microsoft представит новый контроллер для Xbox One на E3 2018
Nintendo запустит в продажу золотую 8-битную консоль Famicom Mini
В World of Warcraft начнётся охота на убийц
Mars Horizon отправит нас покорять космос
Monster Hunter: World станет примером качества для будущих игр Capcom
God of War заняла первое место в британском чарте четвёртый раз подряд и побила рекорд The Last of Us: Remastered
Тройка лидеров осталась неизменной. На прошлой неделе первое место розничного рейтинга Великобритании четвёртый раз подряд заняла God of War.
Дэнни Трехо стал лицом мобильного шутера Guns of Boom
Энтузиасты переносят Heroes of Might and Magic II на движок третьей части
Большинство поклонников серии Heroes of Might and Magic лучшей частью считают знаменитую «тройку».