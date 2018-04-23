Первые скриншоты Final Fantasy XI Reboot

Компания NEXON опубликовала на своем официальном сайте первые скриншоты MMORPG Final Fantasy XI Reboot — ремейка одиннадцатой части серии для мобильных платформ. Хотя мы и ранее могли видеть утекшие изображения, сделанные на камеру мобильного телефона, но их качество оставляло желать лучше и оценить графическую составляющую было практически невозможно.

С новыми скриншотами все встает на свои места. Это действительно значительный скачок вперед, особенно учитывая то, что проект заявлен только для iOS и Android. Все благодаря движку Unreal Engine 4, который разработчики выбрали в качестве основы для ремейка.

mmo13

mmo13

mmo13

mmo13

mmo13

К сожалению, даты релиза у Final Fantasy XI Reboot все еще нет.