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Слух: Microsoft представит новый контроллер для Xbox One на E3 2018

GameGuru
57 минут назад
Слух: Microsoft представит новый контроллер для Xbox One на E3 2018
Фото: GameGuru
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Twitter-аккаунт WalkingCat, который постоянно распространяет информацию о продуктах Microsoft раньше времени, опубликовал изображение нового контроллера для Xbox One. По всей видимости он предназначен для людей с ограниченными возможностями. Ранее, 8 мая на конференции разработчиков Microsoft's Build 2018, компания анонсировала, что вложит 25 миллионов долларов в течение пяти лет в изучение и создание новых инструментов, которые помогут людям с ограниченными возможностями пользоваться продуктами Microsoft.

На контроллере, который имеет рабочее название Project Z, мы видим крестовину, множество LED-индикаторов, входное отверстие для наушников, разъем под USB и, как предполагает The Verge, программируемые панели A и B.

Представитель Microsoft в беседе с журналистом CNET отметил: «Мы всегда ищем новые пути, чтобы пользователи получали удовольствие от игр, но пока ничего нового мы рассказать не можем».

По слухам новый контроллер будет анонсирован во время E3 2018. Microsoft проведет конференцию 10 июня в 23:00 по московскому времени.

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