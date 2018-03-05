Стратегию Phoenix Point от создателя серии X-COM отложили на июнь 2019 года

Изначально «духовная наследница» франшизы должна была выйти до конца 2018-го.

Геймдизайнер Джулиан Голлоп (Julian Gollop) объявил, что релиз Phoenix Point пришлось перенести как минимум на полгода. По его словам, это решение разработчики приняли «в лучших интересах проекта», а дополнительное время поможет им полностью реализовать потенциал игры.

Голлоп отметил, что работа над стратегией продвигается ощутимо медленней, чем он планировал. Однако команда уже выросла до 35 человек «со всего мира», и никто из разработчиков не хочет жертвовать качеством игры, чтобы выпустить её раньше.

Геймдизайнер также поблагодарил фанатов за поддержку и добавил, что Snapshot Games продолжит выпускать новые версии Phoenix Point каждые два месяца. Доступ к ним будут получать все, кто предзаказал расширенное цифровое издание.

Краудфандинговая кампания «духовной наследницы» X-COM стартовала в апреле 2017-го, в ходе которой собрали более 760 тысяч долларов.

По словам сооснователя студии-разработчика, с предзаказов игры компания зарабатывает около 100 тысяч долларов ежемесячно, поэтому проблем с финансированием нет.

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