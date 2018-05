Летом этого года No Man's Sky доберётся до Xbox One, одновременно с этим для игры выйдет очередное крупное обновление. Разработчики назвали его пафосно «СЛЕДУЮЩИМ» (NEXT), отказавшись раскрывать подробности.

Впрочем, на официальном сайте проекта 15 мая пользователи обнаружили новую обложку космического симулятора для Xbox One, где внимание читателей привлекло число персонажей на постере — четверо космонавтов.

Как известно, No Man's Sky критиковали за невыполненные обещания, среди которых, хоть и с малой вероятностью, возможность встретить другого игрока. К сожалению, вскоре после релиза стало очевидно, что найти других исследователей космоса невозможна не из-за величины вселенной, а потому что авторы попросту не предусмотрели этого.

Похоже, хоть и спустя почти два года после выхода, авторы No Man's Sky всё-таки намерены сдержать данное сообществу обещание. Обновление NEXT, как и все предыдущие, будет бесплатным для всех обладателей игры на PS4 и РС. На Xbox One оно включено в базовой версии игры.