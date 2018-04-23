Slightly Mad Studios и Gamevil анонсировали Project CARS GO, мобильное ответвление автомобильного симулятора Project CARS. Точная дата релиза будет объявлена позже.

Создатели Project CARS GO обещают широкий выбор лицензионных автомобилей и возможностей по их улучшению и кастомизации, а также заверяют, что мобильная игра сможет дать те же эмоции и впечатления.

«Игра Project CARS GO подарит пользователям возможность вновь сесть в кресло водителя и почувствовать приток адреналина в гоночной борьбе. При содействии Gamevil мы хотим перенести игру на новый уровень, — говорит Иэн Белл (Ian Bell), генеральный директор Slightly Mad Studios. — У жанра автомобильных гонок большая база поклонников, и все они в скором времени смогут вдавить в пол педаль газа и ощутить запах горящей резины».

Project CARS дебютировала на РС, PlayStation 4 и Xbox One в 2015 году. Проект предложил фанатам автогонок прекрасную графику и богатые возможности по настройке автомобилей. Спустя два года разработчики выпустили сиквел и расширили автопарк, в том числе моделями от Ferrari, Lamborghini и Porsche.