Введите название или жанр игры

Fortnite выйдет на Android летом

DTF.RU
2 часа назад
Fortnite выйдет на Android летом
Фото: DTF.RU
Комментарии

Epic Games также собирается добавить голосовой чат в мобильную версию онлайн-шутера.

Создатели Fortnite объявили, что релиз игры на мобильных устройствах с ОС Android состоится до конца лета. Точную дату в студии сообщат позднее.

Кроме того, в Epic поделились планами на развитие мобильной версии шутера. Разработчики собираются добавить функцию голосового чата, а также возможность легко включать или отключать его для отдельных игроков.

Также в ближайшие месяцы в мобильной Fortnite появится система отслеживания статистики и режим экономии батареи, улучшающий производительность за счёт качества графики.

Наконец, создатели онлайн-шутера работают над тем, чтобы уменьшить размер мобильной версии игры и ввести возможность фоновой загрузки обновлений.

Fortnite вышла на iOS в начале апреля, до этого две недели игра находилась в режиме закрытого тестирования. Мобильный шутер поддерживает кроссплей с игроками на других платформах.

DTF.RU: последние новости
На сайте художественной студии обнаружены арты новой Forza Horizon
«Больше всего запоминаются баги» — что говорят критики о State of Decay 2
Бесплатные игры на выходные
Комментарии
Читайте также
Игроки в God of War нашли секрет, скрытый на карте из коллекционного издания
Для западного рынка разрабатывается специальная версия Lineage M
Плохие новости. Выпуск от 16 апреля
Дачники
Фермы
Играть
Княжеские Войны
Стратегии
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти
Шутеры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Ведьмак 3: Дикая Охота
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Самые красивые девушки-косплеерши с EPICENTER XL
S.T.A.L.K.E.R. 2 появится в 2021 году
Тодд Говард не говорит о TES 6 даже собственному сыну
В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные

Другие новости

На сайте художественной студии обнаружены арты новой Forza Horizon
Авторы The Division 2 намерены учиться на своих ошибках
Vampyr отправилась в печать
Игры июня 2018
Humble Bundle бесплатно отдает Galactic Civilizations 2
Мировая премьера Call of Duty: Black Ops 4 — действительно без сюжетной кампании
В Санта-Монике состоялась мировая премьера Call of Duty: Black Ops 4 — одного из главных релизов этого года.
Warner Bros. дарит бесплатные выходные в Middle-earth: Shadow of War
Дополнение для Total War: Warhammer II выйдет 31 мая
Разработчики из студии Creative Assembly назвали дату выхода дополнения The Queen & The Crone для Total War: Warhammer II — 31 мая. Предзаказ уже доступен в Steam.