Fortnite выйдет на Android летом

Epic Games также собирается добавить голосовой чат в мобильную версию онлайн-шутера.

Создатели Fortnite объявили, что релиз игры на мобильных устройствах с ОС Android состоится до конца лета. Точную дату в студии сообщат позднее.

Кроме того, в Epic поделились планами на развитие мобильной версии шутера. Разработчики собираются добавить функцию голосового чата, а также возможность легко включать или отключать его для отдельных игроков.

Также в ближайшие месяцы в мобильной Fortnite появится система отслеживания статистики и режим экономии батареи, улучшающий производительность за счёт качества графики.

Наконец, создатели онлайн-шутера работают над тем, чтобы уменьшить размер мобильной версии игры и ввести возможность фоновой загрузки обновлений.

Fortnite вышла на iOS в начале апреля, до этого две недели игра находилась в режиме закрытого тестирования. Мобильный шутер поддерживает кроссплей с игроками на других платформах.