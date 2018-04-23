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Eurogamer: «Демоверсия Days Gone — это квинтэссенция игр 2015 года»

DTF.RU
5 часов назад
Eurogamer: «Демоверсия Days Gone — это квинтэссенция игр 2015 года»
Фото: DTF.RU
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Редактор издания оценил демоверсию для E3 2018 и пришёл к выводу, что пока у игры нет собственного лица.

Автор издания Eurogamer Оли Уэлш (Oli Welsh) ознакомился с Days Gone, грядущей игрой Bend Studio, и пришёл к выводу, что её концепция несколько устарела, а сам проект пытается одновременно сочетать в себе элементы The Last of Us, State of Decay, DayZ и сериала «Сыны анархии».

Если быть точным и немного грубым, то это квинтэссенция видеоигр 2015 года. Это игра с элементами выживания в постапокалиптическом открытом мире, населённым зомби, с матёрым главным героем у которого есть кодекс чести и мотоцикл.
Оли Уэлш, редактор Eurogamer

На презентации Days Gone во время E3 2016 главного героя преследовала орда зомби, а в интервью разработчики говорили, что толпы живых мертвецов будут состоять из 300-500 противников.

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За полчаса демоверсии Уэлш не встретил такой толпы, однако в одном из эпизодов на него напала небольшая стая. Также он столкнулся с зомби, пока ехал по лесу.

В один момент я вступил в бой с толпой существ, которые бесцельно шатались вокруг. Они, пугливые и размахивающие руками, напомнили мне утопцев из третьего «Ведьмака». Наверно, я должен был разобраться, как сражаться с ними, но я направлялся на менее вдохновляющую перестрелку с врагами-людьми, поэтому проехал на байке через толпу, оставив её плестись позади.
Оли Уэлш, редактор Eurogamer

Журналист отметил, что пока игра ещё сырая — у редактора Eurogamer возникли проблемы с управлением камерой, прицеливанием и передвижением главного героя.

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dtf.ru

С зомби Уэлш приноровился расправляться в ближнем бою, в то время как с противниками-людьми лучше работали перестрелки на расстоянии. При этом поведение врагов всегда можно было легко предугадать.

Не похоже, что Days Gone будет выделяться на фоне других игр своей продвинутой боевой механикой. Но с другой стороны, сколько игр с обширным открытым миром могут этим похвастаться?
Оли Уэлш, редактор Eurogamer

За полчаса редактор Eurogamer успел ознакомиться лишь с малой частью игры. Из минусов он отметил скучные и безжизненные диалоги, а также однотипные миссии.

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Тем не менее Уэлш оценил кастомизацию мотоцикла и механики, связанные с исследованием мира и выживанием. У главного героя могут закончиться патроны, бинты, и, что самое важное, бензин, без которого от зомби не скрыться.

Релиз Days Gone запланирован на 2019 год. Игра разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 4.

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