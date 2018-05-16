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Новый набор Star Citizen можно увидеть за тысячу долларов

Игромания.ру
19 часов назад
Новый набор Star Citizen можно увидеть за тысячу долларов
Фото: Игромания.ру
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Разработчики самой дорогой и амбициозной игры Star Citizen выставили на продажу самый крупный игровой набор Legatus Pack. В него вошло 117 кораблей, и это практически весь существующий на данный момент космический флот. Дополнительно покупатели получат 163 предмета, в числе которых улучшения, скины, постеры, саундтреки, карты, учебники и прочие дополнительные бонусы. Полный список всего, что вошло в набор, можно увидеть на форуме.

Комплект стоит 27 тысяч долларов и выглядит идеальной покупкой для новичка, который хотел бы получить всё и сразу, пусть даже за такую стоимость. Но есть загвоздка: новичок купить его попросту не сможет. Страница Legatus Pack открывается исключительно тем, кто уже успел потратить на игру не менее тысячи долларов. Все остальные видят лишь сообщение об ошибке 404.

Общая сумма собранных на разработку Star Citizen денег приближается к 200 миллионам долларов. Переход к бета-тестированию игры разработчики пока не анонсируют.

igromania.ru
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