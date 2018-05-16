В ОБСЕ сожалеют о распространении ложных сведений об "убийстве" Бабченко

ВЕНА, 30 мая – РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с решением распространить информацию о смерти российского журналиста Аркадия Бабченко, оказавшуюся ложной.

Ранее в Киеве сообщили, что журналиста застрелили на лестничной клетке его дома. Однако в среду он появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Бабченко заявил, что ему сообщили о поступившем на него "заказе" месяц назад и предложили принять участие в спецоперации.

"С облегчением узнал о том, что Аркадий Бабченко жив! Я сожалею в связи с решением распространить ложную информацию о жизни журналиста. Обязанностью государства является предоставление общественности верной информации", — написал Дезир на своей страничке в Twitter.