E3 2018: ЕА анонсировала NBA Live 19 и Madden 19

В процессе презентации EA Play компания Electronic Arts анонсировала ещё две спортивные игры.

В NBA Live 19 мы сможем создать баскетболиста и провести его по ступеням карьеры, от дворовых площадок до самых престижных чемпионатов. А собрав команду, можно будет отправиться покорять как лиги, так и уличные турниры. В игре будет технические нововведения в виде Real Player Motion, ещё больше вариантов настроек для баскетболистов и максимум реализма.

NBA Live 19 выйдет 7 сентября.

Релиз симулятора американского футбола Мadden 19 намечен на 10 августа. Игра также будет поддерживать Real Player Motion. Управление и игровой процесс улучшатся, а в списке игроков появятся как новые, так и старые легенды, включая, к примеру, Террелла Оуэнса из команды НФЛ «Даллас Ковбойс».

Те, кто оформит предварительный заказ игры прямо сейчас, получат издание Hall of Fame и смогут начать игру на три дня раньше, 7 августа. Выйдет Мadden 19 на PC, PS4 и Xbox One.